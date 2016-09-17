"Карпати" і "Чорноморець" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги
18:56, 17 вересня 2016Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:0.
football.ua
У Львові завершився матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали одеський "Чорноморець" і зіграли внічию.
Гра завершилася з рахунком 0:0.
Матч у Львові проходив у невисокому темпі з невеликою кількістю гольових моментів. Львів'яни мали перевагу, але втілити його хоча б в один гол так і не зуміли.
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Таким чином, "Карпати" набрали 5-е очко в сезоні, але, з урахуванням дисциплінарного покарання перед початком сезону у них залишається у таблиці "-1".
У "Чорноморця" тепер 13 очок і він ділить 4-5 місця з донецьким "Олімпіком".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч УПЛ "Дніпро" - "Зірка".
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