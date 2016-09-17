"Олімпік" у гостях обіграв "Сталь" у меншості

У Дніпропетровську завершився матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського приймала донецький "Олімпік" і програла з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч закінчився з рахунком 2:3.

У цій грі гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 35-й хвилині Антон Поступаленко отримав м'яч в штрафній, на замаху обіграв захисника і несильним ударом відправив м'яч у ворота.

Основні події матчу розгорталися після перерви. На 60-й хвилині Андрій Богданов збільшив перевагу донеччан, відмінно виконавши штрафний - м'яч після його удару влетів точно в дев'ятку. За 10 хвилин "Сталь" скоротила розрив у рахунку до мінімуму - Пашаєв скотив м'яч під удар Карасюку, той пробив, і після його сильного крученого удару м'яч влетів у ворота. А ще за 3 хвилини, на 73-й, різницю у два м'ячі на користь "Олімпіка" відновив Сергій Гринь. Після довгої передачі Гринь на швидкості виграв боротьбу у Стаменковича, увійшов у штрафну і низовим ударом відправив м'яч у сітку.

Вже в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині, Сільвано Комваліус забив другий гол "Сталі", але лише скоротив перевагу "Олімпіка" до мінімуму. Врятувати навіть нічию господарі поля не зуміли.

Таким чином, "Олімпік" набрав в таблиці 13 очок і вийшов на 4-е місце,обійшовши полтавську "Ворсклу" і одеський "Чорноморець" (по 12). У свою чергу, "Сталь" залишилася з 6-ма балами на 9-му місці в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, пізніше в суботу відбудуться матчі "Карпати" - "Чорноморець" і "Дніпро" - "Зірка".