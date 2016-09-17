Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Дніпро" - "Зірка": онлайн-трансляція

Сьогодні в Дніпрі проходить матч 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає "Зіркою" з Кропивницького.

Зустрічаються команди, які посідають 8-е і 11-е місця в турнірній таблиці.

У нинішньому сезоні "Дніпро" виграв 2 матчі при 2 нічиїх та 3 поразках. У команди 9 забитих голів за 10 пропущених - типові показники середняка турнірної таблиці.

У свою чергу, "Зірка" займає передостаннє, 11-е місце в таблиці. В активі команди 1 перемога, при 1 нічиїй і 5 поразках. Команда набрала всього 4 бали, але випереджає аутсайдера "Карпати" на 6 балів, тому що у львів'ян "-2" бали через дисциплінарні санкції.

На котируваннях букмекерських контор "Дніпро" є фаворитом з явною перевагою. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,52 до 1, на нічию - 4,03 до 1, а на перемогу "Зірки" - 5,41 до 1.

Матч "Дніпро" - "Зірка" розпочнеться у Дніпрі о 19.30.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".