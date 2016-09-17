Прем'єр-ліга, 8-й тур, "Карпати" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 8-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають одеський "Чорноморець".

Зустрічаються команди, які перебувають на 12-му і 5-му місцях у турнірній таблиці УПЛ.

"Карпати", які розпочинали сезон з "-6 очок (дисциплінарне покарання), до цих пір не зуміли вийти навіть "в нуль". На рахунку команди 1 перемога і 1 нічия при 5 поразках, -2 бали. Відповідно, команда займає останнє місце в таблиці з істотним відставанням від "Зірки" (Кропивницький), що йде передостанньою, в 6 балів.

У свою чергу, "Чорноморець" замикає п'ятірку найсильніших команд турніру. Саме п'ятірка команд потрапляє в єврокубки на наступний сезон. На даний момент, на рахунку одеситів 4 перемоги при 3 поразках - 12 очок.

Незважаючи на положення в турнірній таблиці, на котируваннях букмекерських контор фаворитом вважаються "Карпати". На перемогу львів'ян ставки приймаються з коефіцієнтом 2,02 до 1, на нічию - 3,17 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 3,59 до 1.

Матч "Карпати" - "Чорноморець" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".