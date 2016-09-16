Міністр спорту Росії: Ніхто не хоче купувати телеправа на трансляції Чемпіонату світу-2018 з футболу

Міністр спорту РФ, президент Російського футбольного союзу (РФС) і голова оргкомітету "Росія-2018" Віталій Мутко заявив, що на даний момент жоден телеканал не купив права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року, а вартість зростає весь час, повідомляє Р-Спорт.

"Жоден канал у нас поки не купив права на показ чемпіонату світу 2018 року. Вартість зростає весь час", — сказав Мутко в ході наради.

Перший в історії чемпіонат світу з футболу на території Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. Незважаючи на протести всесвітньо відомих політиків, спортсменів і громадських діячів, а також численні допінгові скандали в російському спорті ФІФА досі не прийняла рішення перенести змагання в іншу країну.