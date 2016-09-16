"Зірка" представила новачків клубу

У Кропивницькому представлені новачки місцевої команди Прем`єр-ліги "Зірка", які з сезону 2016/17 виступають у складі команди - Артем Фаворов, Федеріко Перейра, Джонатан Мойя, Айтор Фернандес та Борха Екіса, повідомляє клубна прес-служба.

Гравці команди отримали з рук президента Максим Березкіна футболки зі своїм прізвищем та номером. Фаворов отримав футболку з номером 10, Перейра – 4, Мойя – 16, Фернандес – 17, а Екіса – 32.

Відтепер капітаном команди буде Федеріко Перейра, який був обраний на загальнокомандних виборах. Віце-капітаном став Максим Ковальов. Перейра зауважив, що у ролі капітана його завданням буде тримати зв’язок між новачками та старими гравцями.

Попереду в команди з Кропивницького непростий виїзний поєдинок проти ФК «Дніпро», який відбудеться у суботу, 17 вересня. Початок матчу о 19:30.