"Шахтар" і збірна України будуть проводити міжнародні матчі в Харкові - ФФУ

Президент ФФУ Андрій Павелко анонсував проведення в найближчому майбутньому матчів Шахтаря в єврокубках і поєдинки збірної України в Харкові, повідомляє SportArena з посиланням на Обозреватель.

У даний момент рішенням УЄФА проводити міжнародні матчі в Харкові заборонено через близькість до зони проведення АТО.

«Перебуваючи на конгресі УЄФА в Афінах, я обговорював це питання з керівниками європейського футболу. У тому числі спілкувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно», — заявив Павелко. Впевнений, що вже найближчим часом матчі єврокубків в Харкові зможе грати донецький Шахтар. Крім того, ми плануємо проведення в місті міжнародної гри за участю збірної України».

При цьому мова йде не раніше, ніж про весну наступного року. Зокрема, для проведення матчів "Шахтаря" також буде необхідно отримати спеціальний дозвіл, так як клуб може грати тільки на заявлених стадіонах (основний і резервний).

Про свій намір домогтися зняття заборони Андрій Павелко розповів ще напередодні позачергового конгресу УЄФА, на якому був обраний новий президент спілки в особі словенця Александера Чеферина.

Дозволу проводити матчі єврокубків в Харкові напевно дуже чекає "Шахтар", який має проблеми з відвідуваністю у Львові. У той же час матч "Шахтар" – "Динамо" (1:1), що відбувся в Харкові 9 вересня, лише трохи не добрав до аншлагу на 40-тисячному стадіоні "Металіст".

Напередодні Київ також отримав право проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, який відбудеться 26 травня 2018 року на НСК Олімпійський.