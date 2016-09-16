Головний тренер "Зорі" Вернидуб: "Залишається змиритися і працювати далі"

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував матч Ліги Європи, в якому його підопічні не змогли втримати перемогу над турецьким "Фенербахче", повідомляє Sport.ua.

"Насамперед, хочу сказати слова подяки своїй команді, яка сьогодні дуже непогано виглядала. Ми розуміли, що ми граємо з дуже великим турецьким клубом. У Туреччині не так багато грандів: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай». Ми маленький клуб, представляємо регіон, де зараз йде війна. Ми хотіли подарувати цю гру нашим уболівальникам, фанатам і тим людям, які нас підтримують всюди: в Одесі, Запоріжжі, по всій Україні", - почав Вернидуб.

"Якщо взяти гру, то ті моменти, які створив «Фенербахче» - їх практично не було. Був момент у першому таймі з ударом головою після стандарту, і був епізод у другому таймі, коли Соу продавив Рафаеля. Ми зіграли дуже дисципліновано, намагалися робити дуже швидкий перехід з оборони в атаку. Забивши м'яч, ми мали ще шанси, але не реалізували їх, десь не вистачає технічної майстерності, останньої передачі. Пропускати м'яч на 96-й хвилині дуже прикро, але нам залишається тільки змиритися, працювати і крокувати далі", - прокоментував тренер сам матч.

Кажучи про якість гри, Вернидуб зазначив: "Ми дуже маленький клуб і на жаль у нас немає можливостей, як у наших суперників по групі. Ми граємо тими хлопцями, які у нас є. Десь бувають спади, але ми повинні це пережити. Раз ми граємо в такій групі, то зобов'язані показати себе з кращого боку. Я перед цією грою згадував матч у Роттердамі, з голландським "Фейєноордом". Так от, з 11-ти гравців того складу у нас сьогодні залишилося троє. Кожні півроку нам доводиться продавати по 2-3 футболіста, дуже складно будувати команду в таких умовах".

Кажучи про вболівальників, тренер зауважив: "Я щиро вдячний українському місту Одеса! Роблю низький уклін за те, що прийшло стільки вболівальників. Сподіваюся, що в наступних іграх їх буде ще більше. Приходьте, ви не пошкодуєте".

А говорячи про погану якість гри «Фенербахче» зауважив: «Фенербахче» - великий клуб в Туреччині, і той стан справ, який зараз у них – зміниться в кращу сторону. Дайте тренеру час, він один з кращих у світі. Хоч ми і суперники, але я б побажав удачі їм і в Лізі Європи, і в чемпіонаті Туреччини".

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" зіграла з "Фенербахе" внічию 1:1, пропустивши вирішальний гол на 6-й доданій до основного часу хвилині матчу.