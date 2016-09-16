Гравці "Шахтаря": "Суперник хороший, але неможливо 90 хвилин бігати і захищатися"

Футболісти донецької команди прокоментували матч з «Коньяспором» в рамках 1-го туру Ліги Європи УЄФА, повідомляє офіційний сайт команди.

Зокрема, півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко зазначив: "Нам протистояла добре підготовлена, грамотна команда, яка вміє непогано оборонятися. «Коньяспор» знає, як закривати зони. Але неможливо всі 90 хвилин бігати і безпомилково захищатися. У першому таймі у нас було два-три хороших моменти, але здорово зіграв воротар. У суперника ж, по суті, був лише один шанс відзначитися, коли після удару головою м'яч влучив у штангу. Вони намагалися використовувати свої козирі: надійно діяти у своїх воріт і проводити контратаки. Однак ми не дали їм зіграти в свій футбол і знайшли власний момент. «Шахтар» два тайми повністю контролював хід поєдинку. Забий ми раніше, матч складався б легше. Мій дальній удар? Звичайно, хотілося забити, але здорово зіграв воротар. Думаю, він один з героїв сьогодні".

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Захисник «Шахтаря» Олександр Кучер зазначив: "Емоції тільки позитивні. Гра вийшла непростою. «Коньяспор» протягом всього матчу вміло захищався, закривав зони, але, на щастя, нам вдалося зламати їх оборону. Ми знали, що турки будуть діяти саме в такому ключі і зроблять ставку на стандартні положення та контратаки. Хочеться привітати нашу команду і подякувати хлопцям за те, що вони не звалилися на навал, а продовжували гнути свою лінію і диктувати умови. У підсумку ми добилися позитивного результату. Особливо відзначив би глядачів. Набагато приємніше виходити на поле при переповнених трибунах, неважливо де: вдома чи на виїзді. Було дуже здорово грати при такій атмосфері".

А інший захисник Богдан Бутко зауважив: "Це була моя перша гра в Лізі Європи. Спочатку трохи позначалося хвилювання. Та й суперник сідав занадто низько, через що не завжди виходило зробити точний останній пас. У перерві тренер просив діяти в тому ж ключі і сказав, що все буде добре. Моє завдання при такій грі – робити як можна більше націлених передач, зокрема, на Факундо. Один раз вийшло, і я задоволений, що допоміг «Шахтарю» добитися перемоги. В цілому я дуже радий! Завжди мріяв грати за рідну команду на найвищому рівні".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" виграв у турецького "Коньяспор" з рахунком 1:0 в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.