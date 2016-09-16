Головний тренер "Шахтаря" Фонсека: "У нас було 73 відсотки володіння м'ячем, відмінний матч"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував матч 1-го туру Лілі Європи проти "Коньяспору", зазначивши, що його команда повністю контролювала гостьову гру в турецькій Коньє, повідомляє офіційний сайт гірників.

"Ми сьогодні провели відмінний матч за дуже важкого сценарієм, який буває у футболі. Суперник діяв близько до своєї штрафної і був повністю закритий в обороні. При такій грі деколи дуже складно знайти простір. Тим не менше ми його шукали і добре тримали м'яч. При такому важкому сценарії ми створили величезну кількість моментів. Якщо не помиляюся, у нас було 73 відсотки володіння м'ячем, що, в принципі, нелегко у виїзному поєдинку. Думаю, сьогоднішню перемогу ми повністю заслужили. Не давали супернику створювати будь-яких небезпечних моментів. Повторюся, ми провели відмінний матч", - почав Фонсека.

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Гооворя про тактику своєї команди, Фонсека зазначив: "У нас є кілька варіантів початку атаки. У разі, коли Степаненко дуже низько опускався на захист і грав в одній лінії з Ракицьким і Кучером, для нас дуже важливо грати втрьох. Тоді відкриваються центральні захисники, крайні виходять, а місце центральних займає один з півзахисників.

А говорячи про суперника, зазначив: "Перш за все дозвольте мені сказати про атмосферу, що панувала сьогодні на стадіоні. Грати за таких вболівальників – щось фантастичне. Якщо ж говорити про «Коньяспор», це відмінна, сильна команда з хорошою організацією оборони. Також вона дуже сильна в контратаках. «Коньяспор» ще не програв жодного матчу в чемпіонаті Туреччини. Він провів відмінний поєдинок з «Бешикташем». Думаю, це багато про що говорить. Також я хочу подякувати вам від імені ФК «Шахтар» за те, як ви нас тепло прийняли тут.

Як повідомляв УНІАН, матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 76-й хвилині матчу забив Факкундо Феррейра.