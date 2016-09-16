"Грали круто": реакція соцмереж на матчі "Шахтаря" та "Зорі" в Лізі Європи

В Коньї (Туреччина) завершився матч 1-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Коньяспор" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1. Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Українська команда мала перевагу протягом всього матчу, але щільний захист господарів поля не дозволяв гірникам створювати по-справжньому гострі моменти.

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Тим не менш, один з них все-таки виник і призвів до голу. На 76-й хвилині Факундо Феррейра ефектним ударом головою замкнув подачу Бутка з флангу - 1:0.

А от "Зоря" втратила перемогу над "Фенербахче" на останній хвилині матчу Ліги Європи.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці другого тайму. Гра проходила з перемінним перевагою в досить швидкому темпі, де обидві команди мали чимало шансів на успіх.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

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