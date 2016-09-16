"Грали круто": реакція соцмереж на матчі "Шахтаря" та "Зорі" в Лізі Європи
Найцікавіші висловлювання вболівальників і експертів про матчі Ліги Європи в мережі.
В Коньї (Туреччина) завершився матч 1-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому "Коньяспор" приймав донецький "Шахтар" і програв з рахунком 0:1. Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.
Українська команда мала перевагу протягом всього матчу, але щільний захист господарів поля не дозволяв гірникам створювати по-справжньому гострі моменти.
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Тим не менш, один з них все-таки виник і призвів до голу. На 76-й хвилині Факундо Феррейра ефектним ударом головою замкнув подачу Бутка з флангу - 1:0.
А от "Зоря" втратила перемогу над "Фенербахче" на останній хвилині матчу Ліги Європи.
Доля матчу була вирішена в самій кінцівці другого тайму. Гра проходила з перемінним перевагою в досить швидкому темпі, де обидві команди мали чимало шансів на успіх.
Гра завершилася з рахунком 1:1.
@frankov11 Мені чомусь згадався матч Карпати-Галатасарай. Може на цей раз боржок повернувся у зворотний бік?— Марков (@re_markov) 15 вересня 2016 р.
Абсолютно відчайдушний настрій. За що? Зоря, тримайся! Чим допомогти - не знаю... Пояснити - теж не можу.— Артем Франков (@frankov11) 15 вересня 2016 р.
Бодя Бутко - "Містер Ассист"