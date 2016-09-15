"Зоря" втратила перемогу над "Фенербахче" на останній хвилині матчу Ліги Європи

В Одесі завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" приймала турецький "Фенербахче" зі Стамбула і зіграла внічию - 1:1.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці другого тайму.

Гра проходила з перемінною перевагою в досить швидкому темпі, де обидві команди мали чимало шансів на успіх. А першим результативним моментом гри став епізод на 52-й хвилині.

Після передачі Микити Каменюки його партнер Желько Любеновіч скинув м'яч під удар Дмитру Гречишкіну, який пробив точно під поперечину.

У час, що залишився, луганчани більше старалися зосередитися на збереженні переможного результату, ніж намагатися збільшити його. Але, в кінцівці, коли вже здавалося, що матч котиться до мінімальної перемоги української команди, більш досвідчений в іграх на євроарені суперник зумів дотиснути оборону лучганчан і добитися нічиєї.

На 6-й доданій до основного часу хвилині матчу Сімон К'єр спочатку пробив у "стінку". М'яч знову відскочив до Кьеру, який з того ж сектора відправив м'яч у лівий від себе кут, точно у ворота - 1:1.

В іншому матчі Групи А голландський "Фейеноорд" з Роттердама обіграв англійський "Манчетсер Юнайтед" з рахунком 1:0.