У центрі Одеси українські ультрас напали на турецьких уболівальників, є постраждалі

Інцидент стався сьогодні ввечері на вулиці Дерибасівській, повідомила УНІАН т. в. о. заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Якубенко.

«За попередніми даними, в сутичці брали участь близько 20 осіб. В даний час на місці події працюють співробітники поліції. Обставини пригоди встановлюються», - сказала Якубенко.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на слова очевидців, група приблизно з 12-15 ультрас з фаєрами напала на фанатів турецького футбольного клубу «Фенербахче», команда якого прибула в Одесу для участі в матчі з «Зорею». Іноземці відпочивали в одному з кафе.

На думку очевидців, нападники – вболівальники «Зорі».

«Іноземці отримали травми, багато постраждалих, у деяких були розбиті голови», - розповів УНІАН один з очевидців.

Матч "Зоря" - "Фенербахче" має розпочатися сьогодні о 20.00 на стадіоні «Чорноморець».