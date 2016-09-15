На фінал Ліги чемпіонів у Києві у вільний продаж підуть менше 10 відсотків квитків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) віддасть основну масу квитків на фінальний матч Ліги чемпіонів 2017/18 уболівальникам команд-фіналістів та своїм партнерам, в той час як нейтральні фанати отримають вкрай малу частину "тікетів", повідомляє 112.ua.

Для шанувальників команд-фіналістів буде зарезервована основна маса квитків. Вони не будуть надходити у продаж і будуть віддані клубам, які пройдуть у фінал ЛЧ-2018. Їх імена стануть відомі на початку травня 2018 року.

Певна (невелика!) кількість квитків для вболівальників зі всього світу надійде у вільний продаж на сайті UEFA.com. Кожна людина може заповнити онлайн-заявку і претендувати максимум на два квитки.

Частина квитків піде національним асоціаціям, комерційним партнерам УЄФА.

Щоб зрозуміти, скільки квитків віддадуть фіналістам, а скільки буде брати участь у лотереї, можна порівняти цифри фіналів у 2015 і 2016 роках в Берліні та Мілані. Місцеві "Олімпіаштадіон" і "Сан-Сіро" за місткістю майже такі ж, як і наш НСК "Олімпійський" - трохи більше 70 тисяч місць. Тоді уболівальникам клубів-фіналістів дісталася квота у 40 (в Мілані - 46) тис. квитків, близько 6 тис. були розіграні на сайті УЄФА, квитки, що залишилися пішли оргкомітету, національним асоціаціям УЄФА та комерційним партнерам УЄФА і партнерам у сфері мовлення, а також на потреби програми корпоративного прийому.

Ціни на квитки виставляє УЄФА. У 2016 р. були 4 цінові категорії:

Категорія 4: 70 євро

Категорія 3: 160 євро

Категорія 2: 320 євро

Категорія 1: 440 євро

Також в наявності були дитячі пакети зі знижкою: 140 євро (для дитини не старше 14 років і дорослого).

Враховуючи тенденцію УЄФА до постійного підвищення цін, ймовірно, квитки на фінал-2018 в Києві будуть істотно дорожче.

Продаж квитків почнеться навесні 2018 р. Корпоративні пакети починають продавати вже в листопаді попереднього року, тобто в листопаді 2017 р. У разі міланського фіналу 2016 р. квитки продавалися на сайті УЄФА з 1 по 14 березня 2016 р. До 8 квітня всі претенденти отримали по електронній пошті повідомлення про результати лотереї.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на Конгресі УЄФА в Афінах було прийнято рішення про проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року в Києві на НСК "Олімпійський".