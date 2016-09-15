УЄФА заохотив вболівальників чотирьох країн за "чудовий внесок" у проведення Євро-2016

Виконком УЄФА на Конгресі в Афінах заслухав звіт про проведення ЄВРО-2016 і прийняв рішення вручити нагороди футбольним асоціаціям Ісландії, Ірландії, Північної Ірландії та Вельсу за чудовий внесок вболівальників із цих країн в успішне проведення турніру, повідомляється в релізі УЄФА.

Кожної асоціації буде вручена пам'ятна табличка на одному з жовтневих матчів кваліфікації ЧС-2018.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував це рішення:

"ЄВРО-2016 стало святом футболу. Багато в чому - завдяки пристрасті і відданості вболівальників на всіх стадіонах у Франції. УЄФА хотів відзначити деякі особливо активні та пристрасні групи вболівальників. Вітаю асоціації, які отримали ці нагороди".

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА відбувся 14-15 вересня в Афінах. Головними рішеннями стало обрання нового керівника організації - словенець Чеферін змінив на цій посаді Мішеля Платіні, а також вибору міста, де буде проведений фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18. Вирішальний матч турніру відбудеться 26 травня 2018 року в Києві на НСК "Олімпійський".