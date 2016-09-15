Іран випередив Росію в рейтингу футбольних збірних світу

Збірна Ірану з футболу випередила команду Росії в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), оновлена версія якого була опублікована сьогодні.

Іран піднявся на дві позиції вгору (з 39-ї на 37-у), випередивши Росію і команду Албанії. До сьогоднішнього дня, згідно з попередньою версією рейтингу Росія поступалася Албанії але випереджала Іран.

При цьому, збірна Росії не втратила місць у рейтингу, залишившись на 38-й позиції. Збірна Росії не проводить останнім часом офіційних матчів, тому що звільнена від відбіркового турніру до ЧС-2018. Місцем проведення світової першості досі залишається Росія, хоча міжнародне співтовариство постійно домагається від ФІФА переглянути це рішення і перенести турнір в іншу країну.

Як повідомляв УНІАН, збірна України в оновленому рейтингу ФІФА піднялася на одну позицію вгору, перемістившись з 30-го на 29-е місце.