Конгрес УЄФА офіційно затвердив Київ, як столицю фіналу Ліги Чемпіонів-2018 (відео)

Сьогодні на Конгресі УЄФА у Афінах оголосили господаря фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, повідомляє ТСН-Проспорт.

Містом, де пройде вирішальний матч турніру, став Київ.

Цей матч може стати останнім фіналом Ліги Чемпіонів, який пройде в Європі. У майбутньому УЄФА хоче проводити вирішальний матч турніру по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, Київ подав заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів в сезоні-2017/18 ще 4 липня 2015 року. Це зробив глава ФФУ Андрій Павелко в ході робочого візиту в штаб-квартиру УЄФА в Ньоні.

Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 стане першим клубним матчем подібного рівня, проведеним в Україні.