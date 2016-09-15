Конгрес УЄФА офіційно затвердив Київ, як столицю фіналу Ліги Чемпіонів-2018 (відео)
13:18, 15 вересня 2016Футбол
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УЄФА довірив Україні проведення вирішального матчу найпрестижнішого єврокубка.
uefa.com
Сьогодні на Конгресі УЄФА у Афінах оголосили господаря фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, повідомляє ТСН-Проспорт.
Містом, де пройде вирішальний матч турніру, став Київ.
Цей матч може стати останнім фіналом Ліги Чемпіонів, який пройде в Європі. У майбутньому УЄФА хоче проводити вирішальний матч турніру по всьому світу.
Як повідомляв УНІАН, Київ подав заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів в сезоні-2017/18 ще 4 липня 2015 року. Це зробив глава ФФУ Андрій Павелко в ході робочого візиту в штаб-квартиру УЄФА в Ньоні.
Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 стане першим клубним матчем подібного рівня, проведеним в Україні.
Фінал Ліги Чемпіонів-2018 відбудеться у Києві
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