Віце-президент УЄФА Суркіс про фінал ЛЧ в Києві: "Україна повернулася на футбольне поле Європи"

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс прокоментував рішення УЄФА про проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року на НСК «Олімпійський» у Києві, повідомляє «Футбольний клуб».

"У першу чергу я вітаю всіх українських любителів футболу: сьогоднішнє рішення Виконкому УЄФА знову дарує моїм землякам передчуття великого спортивного свята, на якому ми будемо одними з господарів. Це не тільки вияв довіри, свідоцтво грунтовності й аргументованості заявки Києва та «Олімпійського», але і демонстрація послідовності УЄФА. Враховуючи сьогоднішні реалії, що проведення у столиці фіналу Ліги чемпіонів 2018 року може комусь здатися надто сміливим кроком. Однак, на мій погляд, це не що інше, як продовження вектора руху Європейського футбольного союзу, згідно з яким Варшава приймала фінал Ліги Європи-2015, Тбілісі – Суперкубок-2015, а македонський Скоп'є обраний місцем проведення Суперкубка-2017", - відзначив Суркіс.

"Таким чином, УЄФА ще раз підкреслив обґрунтованість своєї позиції і щодо довіреного Україні та Польщі ЄВРО-2012. Матчі, що відбулися на НСК «Олімпійський», включаючи фінальний поєдинок між Іспанією та Італією, стали надзвичайно сильним аргументом на користь Києва. УЄФА звернув увагу і на той факт, що більшість учасників чемпіонату Європи – не тільки глядачі, але і гравці, тренери, журналісти відзначали атмосферу привітності, гостинності, в яку, занурившись чотири роки тому, вони хотіли б поринути знову", - продовжив віце-президент УЄФА.

"Особливо символічно, що мова йде про фінал Ліги чемпіонів-2018, який передує іншим турнірам року. Для нашої країни це ще один шанс показати себе світові з найкращого боку", - підкреслив функціонер.

Окрім того, Суркіс закликав уболівальників подякувати за зусилля щодо забезпечення заявки на проведення фіналу керівництву ФФУ, а також відзначив активну позицію в цьому питанні президента Петра Порошенка, чия зацікавленість у процвітанні національного футболу стала додатковим аргументом для УЄФА. Оперативно і в повному обсязі були подані всі необхідні гарантії з боку уряду.

"Сьогодні в історії арени, в історії всього українського футболу відкрита нова сторінка. Я не сумніваюся, що у нас вистачить професіоналізму і патріотизму, щоб виписати її гідно, щоб ще раз заявити про те, що Україна повернулася на футбольне поле Європи в якості одного з амбітних гравців", - підсумував Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці УЄФА прийняв рішення про проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 року в Києві, на НСК "Олімпійський".