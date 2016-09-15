Більшість українців вважають заслуженим програш "Динамо" у матчі ЛЧ проти "Наполі" – опитування УНІАН
63% українських футбольних вболівальників вважають, що результат матчу "Динамо" проти "Наполі" у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2016/17 відповідає рівню гри столичного клубу.
Про це свідчать результати опитування на сайті УНІАН, яке стартувало 14 вересня.
При цьому 15% читачів відповіли, що вже давно не дивляться матчі за участю українських клубів у єврокубках, не чекаючи від них нічого доброго.
Ще 11% українців впевнені, що футболісти "Динамо" старалися, проте їм просто не пощастило, а 10% вважають, що гравців треба відправити в АТО повчитися боротися.
1% читачів вважають програш "Динамо" незаслуженим і в усьому звинувачують суддю.
Всього в опитуванні взяли участь 370 людини.
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня на столичному НСК "Олімпійський" відбувся матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому столичне "Динамо" програло італійському "Наполі". Гра завершилася з рахунком 1:2. Кияни відкрили рахунок в грі, проте вже до кінця другого тайму гості зуміли вийти вперед і утримати потрібний для них результат.