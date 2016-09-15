Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться в Києві

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 прийме Київ, написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні конгрес УЄФА має остаточно затвердити столицю України, як місто-господар фіналу Ліги Чемпіонів 2018 року.

Цей матч може стати останнім фіналом Ліги Чемпіонів, який пройде в Європі. У майбутньому УЄФА хоче проводити вирішальний матч турніру по всьому світу.

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У квітні віце-президент УЄФА Григорій Суркіс заявив про високі шанси Києва прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/18. «Київ є претендентом на отримання права на проведення фіналу першого за значимістю клубного турніру. Я сподіваюся, що для Києва все складеться добре. Слово «впевнений» не можу говорити, так як ми з вами живемо в такий час, коли будь-які обставини можуть стати підставою для УЄФА не приймати це рішення. Але я впевнений, ми зробили все можливе, щоб переконати УЄФА. Вся інфраструктура, створена до Євро-2012, і чудовий Олімпійський, який є однією з кращих спортивних арен Європи, разом з нашим гостинним містом здатні створити всі необхідні умови для проведення фіналу в доброзичливій і гостинній атмосфері ", - зазначив Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, Київ подав заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів в сезоні-2017/18 ще 4 липня 2015 року. Це зробив глава ФФУ Андрій Павелко в ході робочого візиту в штаб-квартиру УЄФА в Ньоні.

Фінал Ліги чемпіонів-2017/18 стане першим клубним матчем подібного рівня, проведеним в Україні.