Головний тренер "Шахтаря" Фонсека: "Мотивація суперника буде зашкалювати"

Головний тренер «Шахтаря» португальський спеціаліст Паулу Фонсека відповів на запитання українських та турецьких журналістів напередодні першої гри гірників в єврокубках нинішнього сезону з "Коньяспором", повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Говорячи про те, що в нинішньому розіграші Ліги Європи «гірники» вже зустрічалися з турецькою командою - «Істанбул Башакшехір», на кваліфікаційному етапі, Фонсека зазначив: "Так, нам вже випала недавно можливість зіграти з клубом з Туреччини. Але я вважаю, що ці поєдинки будуть зовсім не схожі. Завтра буде інший суперник, з іншими характеристиками, матч буде проходити на іншому полі, нас чекають зовсім інші складнощі. Тому, думаю, наступні дві зустрічі порівнювати абсолютно не варто. Ми досить добре вивчили суперника. Це сильна команда з організованою обороною. Ми знаємо, що «Коньяспор» в минулому сезоні виявився на третьому місці в такому сильному чемпіонаті, як турецький. І чудово розуміємо, що вони не програли до сьогоднішнього дня в новому сезоні жодного поєдинку. Нас чекає складна зустріч. До того ж суперник проводить дебютний матч в єврокубках, тому мотивація буде зашкалювати".

Говорячи про пошкодження Ісмаїлі, тренер зауважив: "Ісмаїлі дійсно був травмований. Після нашої гри з «Динамо» він кілька днів не тренувався з командою. Однак вчорашнє заняття провів вже в загальній групі. І на сьогодні Ісмаїлі на сто відсотків готовий до майбутньої зустрічі".

Щодо того, що лідери команд – Срна і Рангелов, не зможуть взяти участь у грі, тренер зауважив: "Не можу дуже багато коментувати суперника і гравця, який буде пропускати поєдинок. Про це повинен думати тренер «Коньяспор», приймати якісь рішення, робити заміну – це їх справа. Що стосується Срни, то це для нас дійсно втрата, тому що Даріо є одним з важливих елементів нашої команди. Тим не менш, його місце завтра займе Богдан Бутко, який також відмінно справляється зі своїми обов'язками. Я повністю довіряю Богдану, як і будь-якому іншому футболісту своєї команди. Бутко молодий хлопець, але відмінний професіонал. Він непогано проявив себе в матчі за збірну України, добре зіграв з «Динамо». Тому я абсолютно в ньому впевнений. Але ще раз повторюся, що Даріо дуже важливий для нашої команди".

А говорячи про відсутність Селезньова, пояснив: "Не знаю, чи ви в курсі, але Селезньов був заявлений на цей матч. Сьогодні вранці він приїхав в аеропорт, проте раптово підхопив інфекцію дихальних шляхів. І він просто не міг приїхати з нами".

А відповідаючи на питання про те, чи відновився Тайсон після поїздки в Бразилію, відповів: "Усі виконавці, які прилетіли сьогодні з нами, повністю готові грати за свою команду. Включаючи Тайсона".

Як повідомляв УНІАН, матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Коньяспор" - "Шахтар" відбудеться у четвер, 15 вересня.