Захисник "Шахтаря" Кучер напередодні старту в Лізі Європи: "Повинні не допустити недооцінки суперника"

Захисник «гірників» відповів на питання журналістів напередодні стартової зустрічі в Лізі Європи з турецьким «Коньяспором», повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Статистика зустрічей з турецькими командами на нашу користь. Але насамперед ми повинні не допустити недооцінки супротивника і вийти на поле в повній бойовій готовності. Розуміємо і знаємо, що «Коньяспор» грає дуже компактно і агресивно. Тому нам слід уважно підійти до завтрашнього поєдинку", - почав Кучер.

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"Ми прекрасно знаємо, що в Туреччині добре підтримують свої клуби. Люди люблять футбол і вміють вболівати. Плюс зараз тут велике релігійне свято – до речі, привітаємо їх з ним. Розуміємо, що завтра буде багато вболівальників, напевно, повний стадіон. Це пожене «Коньяспор» вперед. Але і нам все-таки приємно грати при заповнених трибунах", - прокоментував гравець атмосферу на стадіоні в майбутній грі.

Говорячи ж про те, з якою українською командою можна порівняти «Коньяспор» за стилем, гравець зауважив: "Важко порівнювати. Можу сказати тільки, що «Коньяспор» діє дуже компактно, з двома форвардами і досить агресивно в атаці".

А розмірковуючи про те, чи радіє гравець тому факту, що «Коньяспор», який проповідує стиль гри з двома форвардами, втратив провідного нападника, який не зіграє завтра, захисник Кучер зазначив: "Складно відповісти, тому що я, на жаль, бачив не так багато поєдинків суперника".

Як повідомляв УНІАН, стартовий матч Ліги Європи "Коньяспор" - "Шахтар" відбудеться у четвер, 15 вересня.