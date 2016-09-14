Головний тренер "Зорі" Вернидуб напередодні старту в Лізі Європи: "Поважаємо Фенербахче, але не більше"

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб дав прес-конференцію перед матчем з «Фенербахче» в Лізі Європи, повідомляє Sport.ua.

"Ми добре вивчили «Фенербахче». Дуже сильний турецький клуб. Розуміємо, що команда є одним з лідерів не тільки чемпіонату Туреччини, але має і серйозну вагу в Європі. У команді достатньо гравців національних збірних – 14 осіб. Сподіваюся на своїх хлопців і розраховую, що вони зможуть піднести сюрприз турецькій команді і показати свою силу. Ми поважаємо команду «Фенербахче», але не більше! Гра покаже, хто сильніший", - почав Вернидуб.

Говорячи про те, що матч пройде в Одесі, де "Зоря" регулярно обігрує «Чорноморець» і про можливе, у зв'язку з цим, негативне ставлення до команди місцевих уболівальників, тренер зауважив: "Я хочу сказати, що Одеса – це Україна. Ми український клуб, перебуваємо у себе вдома, в Україні, і сподіваємося на підтримку наших братів одеситів".

А говорячи про проблеми з фінансуванням "Зорі", підкреслив: "Думаю, зараз всім людям в Україні нелегко. Мої хлопці це розуміють, ми – футболісти-професіонали і будемо виконувати свою роботу якісно. Ми не можемо зрівнятися з бюджетом «Фенербахче», але в минулому сезоні «Лестер» показав, як можна грати з невеликим бюджетом. Ми будемо до цього прагнути".

"Важливо, щоб ми показали командну гру. Добре оборонялися і добре переходили з оборони в атаку", - підсумував Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Зоря" - "Фенербахче" відбудеться у четвер, 15 вересня. Гра пройде на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.