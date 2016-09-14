Київське "Динамо" ледь не оновило антирекорд відвідуваності домашніх матчів Ліги чемпіонів на "Олімпійському"

Вчорашню гру Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Наполі" відвідали 35137 вболівальників, що всього на 651 глядача більше, ніж на матчі сезону 2012/13 проти португальського "Порту", повідомляє 112.ua.

Після того, як в 2012 році київське "Динамо" переїхало на "Олімпійський" відвідуваність українського гранда зросла. Але, тільки за рахунок величини стадіону у порівнянні з "Динамо" ім. Лобановського. Лише минулорічна гра з "Челсі" зуміла залучити настільки великий інтерес, що стадіон був заповнений майже повністю. А ось найнижча позначка встановилася в 2012 році, в також програній грі проти португальського "Порту".

Статистика відвідуваності матчів "Динамо" в ЛЧ на "Олімпійському" виглядає так:

20.10.15 - "Челсі" - 60 291

24.02.16 - "Манчестер Сіті" - 53 691

16.9.15 - "Порту" - 52 369

2.10.12 - "Динамо" Загреб - 47 804

21.11.12 - ПСЖ - 36 712

13.9.16 - "Наполі" - 35 137

6.11.12 - "Порту" - 34 486

Наступну домашню гру ЛЧ кияни проведуть 19 жовтня проти португальської "Бенфіки".