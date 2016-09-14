Чи заслужено "Динамо" програло "Наполі"? – опитування УНІАН

Київське "Динамо" у своєму першому єврокубковому матчі сезону 2016/17 програло італійському "Наполі" з рахунком 1:2.

13 вересня столичний футбольний клуб провів свою першу гру у новому сезоні Ліги чемпіонів. На жаль, для київського "Динамо" новий єврокубковий сезон розпочався з поразки з рахунком 1:2. Читайте такожЯрмоленко про матч з "Наполі": "Результату немає, але уболівальникам гра сподобалася" УНІАН пропонує своїм читачам взяти участь в опитуванні "Чи заслужено "Динамо" програло "Наполі"?

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