Чи заслужено "Динамо" програло "Наполі"? – опитування УНІАН
12:14, 14 вересня 2016Футбол
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Київське "Динамо" у своєму першому єврокубковому матчі сезону 2016/17 програло італійському "Наполі" з рахунком 1:2.
Андрій Ярмоленко у матчі проти "Наполі" / Фото УНІАН
13 вересня столичний футбольний клуб провів свою першу гру у новому сезоні Ліги чемпіонів. На жаль, для київського "Динамо" новий єврокубковий сезон розпочався з поразки з рахунком 1:2.
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