Платіні офіційно залишив пост президента УЄФА

Французький екс-футболіст і чиновник Мішель Платіні виступив на Конгресі УЄФА в Афінах (Греція), який відкрився сьогодні, де офіційно оголосив про те, що залишає пост голови європейської федерації, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Моя совість перед вами чиста. Я буду продовжувати оскаржувати звинувачення на свою адресу в суді. Я вдячний вам за підтримку і розуміння в цей важкий для мене час. Кожен може мати свою думку, я ні на кого не тримаю образи. Я дякую всім за співпрацю протягом останніх дев'яти років. Вважаю, що ми працювали добре. Сьогодні я виступаю в останній раз в якості президента УЄФА, це дуже хвилюючий момент для мене", - заявив Платіні.

Як повідомляв УНІАН, Платіні попередньо оголосив про відхід у відставку з посади президента УЄФА 9 травня, після того, як не зміг домогтися зняття з себе заборони на футбольну діяльність. Міжнародний спортивний суд в Лозанні в той день лише скоротив покарання для француза - якщо раніше йому було заборонено займатися футболом протягом шести років, то тепер цей термін становить чотири роки. Рішення суду є остаточним, тому що Лозаннський суд є останньою інстанцією в спортивному світі.

Спочатку Мішель Платіні був усунений від футболу на вісім років за отримання траншу від ФІФА в розмірі двох мільйонів швейцарських франків у 2011 році. Пізніше француз, не визнавав своєї провини, домігся скорочення покарання до шести років.