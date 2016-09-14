Гравець "Динамо" Сидорчук: "Хотів би вибачитися перед партнерами по команді, вболівальниками, тренером, президентом"
Гравець "Динамо", якого видалили по ходу матчу, прокоментував першу гру своєї команди в новому сезоні Ліги чемпіонів.
Півзахисник київського «Динамо» поділився емоціями після домашнього матчу Ліги чемпіонів проти «Наполі», повідомляє офіційний сайт українського клубу.
"Я хотів би вибачитися перед партнерами по команді, вболівальниками, тренером, президентом. Я не можу сказати, що я прям вже так симулював, але арбітр вирішив саме так. Тим більше, це була друга жовта картка, давати яку за таке, вважаю, було несправедливо...", - почав Сидорчук
"Ми знали, як суперник буде грати – у них велика кількість гравців у центрі, вони добре контролюють м'яч. Нашим завданням у першому таймі було зробити якомога більше перехоплень в центрі поля і починати атаки", - поділився командною тактикою півзахисник.
Говорячи про те, чи відповідає рахунок змісту гри, Сидорчук зауважив: "Це не до мене питання, а до експертів. Єдине, що я можу сказати, це те, що тренер нас похвалив за гру в захисті і за командні дії".
А на питання, чому не вдалося взяти очки, відповів: "Вважаю, що одна з основних причин – це видалення. Якщо б ми догравали у повному складі, в кінцівці нам було б легше".
Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло перший матч Ліги чемпіонів сезону 2016/17 італійському "Наполі" з рахунком 1:2.