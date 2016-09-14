Ребров про старт "Динамо" в Лізі чемпіонів: "Розберемо гру і причини поразки"

Тренер "Динамо" Сергій Ребров прокоментував поразку від "Наполі" для каналу "Футбол 1".

"Розберемо гру і причини поразки. Вдячні вболівальникам, які прийшли і підтримали нас. Мені не в чому дорікнути хлопцям, вони старалися", - почав Ребров.

Говорячи про гол, який забили кияни, тренер зазначив: "Звичайно. Я радий, що в цій комбінації взяв участь наш молодий гравець, який сьогодні вперше вийшов у стартовому складі в Лізі чемпіонів (Циганков). Ми всі його з цим привітали. Він гідно провів гру".

"На полі складно підказувати хлопцям, що відбувається. Я вважаю, що ми показували гідний футбол, атакували, граючи в меншості, але, на жаль, програли", - продовжив Ребров.

А говорячи про видалення Сидорчука, зазначив: "Звичайно, вилучення вплинуло на гру. Напевно, проблема в першій жовтій картці. Зараз він пропустить матч в чемпіонаті України, а потім в Лізі чемпіонів. Зараз він сам розуміє, що десь потрібно було грати спокійніше".

Щодо того, що Мілік забив другий м'яч вже тоді, коли минув додатковий час, тренер зауважив: "У мене не було секундомеру".

"Ми намагалися йти в останній штурм. Мені хлопцям дорікнути ні в чому. Вони робили все, що було в їх силах. Цей матч забудемо, а наступна гра вже з "Зорею", - підсумував Ребров.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло італійському "Наполі" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2016/17 з рахунком 1:2.