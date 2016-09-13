Київське "Динамо" програло перший матч Ліги чемпіонів "Наполі" (фотогалерея)

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" програло італійському "Наполі".

Гра завершилась з рахунком 1:2.

Кияни мали перевагу на початку гри, яку втілили в логічний гол на 25-й хвилині - відзначився Денис Гармаш. Однак, в кінцівці тайму господарі поля несподівано знітилися, почали притискатися до своїх воріт. Результатом надто обережноі гри стали два голи польського легіонера італійців Аркадіуша Міліка.

Після перерви гості спокійно довели матч до перемоги. Допомогло їм у цьому і видалення Сидорчука на 68-й хвилині, після чого кияни залишилися в меншості і шанси навіть на нічию ставали мінімальними.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У паралельному матчі Групи В португальська "Бенфіка" і турецький "Бешикташ" зіграли внічию - 1:1.

Матчі 2-го туру ЛЧ в цій групі відбудуться 28-го вересня.