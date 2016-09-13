Екс-футболіст "Спартака" і збірної Росії уродженець Сум Безродний помер у 37 років

На 38-му році помер відомий в минулому футболіст московського "Спартака" та збірної Росії, уродженець Сум Артем Безродний, повідомляє прес-служба Федерації футболу Сумщини.

Вихованець сумського футболу насамперед відомий виступами за клуб «Спартак» (Москва), а також національну збірну Росії.

Крім того виступав за німецький «Баєр 04» та азербайджанський «МКТ-Араз». Останнім часом виступав за аматорські колективи Сумщини.

Футболіст народився 10 лютого 1979 року в Сумах.

Безродний - 4-разовий чемпіон та володар Кубку Росії. В складі різних аматорських команд ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату Сумської області, володарем Кубку області.