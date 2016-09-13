"Динамо" розтрощило "Наполі" в Юнацькій лізі УЄФА

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч Юнацькоі ліги УЄФА, в якому "Динамо" приймало італійський "Наполі" та обіграло суперника з рахунком 4:1.

Доля матчу були вирішено у другому таймі, коли гравці українського клубу забили чотири голи у ворота суперників.

Суперник діяв на рівних з юнаками "Динамо" лише в першому таймі. А на 25-й хвилині й взагалі вийшов уперед завдяки автоголу господарів поля. Лігуорі прийняв м'яча на правому фланзі, пройшов Дубінчака та Миколенка, після чого прострілив до воротарського майданчика - Тимчик намагався вибити м'яча подалі, але влучив у Алібекова, від ноги якого сфера залетіла у ворота.

Проте, в другому таймі картина гри різко змінилася. На 50-й хвилині "Динамо" зрівнює рахунок. Лєднєв блискучою передачею запускає у прорив Русина, Назарій входить до штрафного майданчика та потужно пробиває - м'яч від поперечини влітає у ворота. За 5 хвилин, на 55-й, кияни вже повели у рахунку. Лєднєв кинув у прорив правим флангом Тимчика, той навісив на дальню стійку, куди набіг Михайличенко та поцілив головою в незахищений кут - 2:1. На 77-й хвилині знову спрацювала зв'язка Лєднєв-Русин. Перший закинув м'яча вперед, Назарій поборовся, виграв боротьбу у двох захисників, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього. Нарешті, на 83-й хвилині, Лєднєв блискуче виконав штрафний, поклавший м`яч над стінкою точно в нижній кут - 4:1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться основні склади "Динамо" та "Наполі".

Початок гри на НСК "Олімпійський" о 21.45.