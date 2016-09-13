Два бразильські легіонери "Шахтаря" і "Динамо" хочуть грати за збірну України

Спортивний директор збірних України Євген Красніков заявив, що нападник київського "Динамо" Жуніор Мораєс і вінгер "Шахтаря" Марлос хочуть грати у складі збірної України, повідомляє Sportarena з посиланням на телеканал "Футбол 1".

«Все залежить від Марлоса і Мораєса, чи захочуть вони взяти громадянство. Це тільки їх бажання, а вмовляти і пропонувати ніхто не буде. Якщо є бажання, як у свій час у Девіча, вони візьмуть громадянство, а рішення про запрошення їх в збірну буде приймати головний тренер», — зазначив Красніков.

«Вони не проти грати за збірну України. Я спілкувався з Марлосом, але є складнощі зі зміною громадянства, адже людина фактично змінює для себе батьківщину. Зрозуміло, що за багато років Україна стала для них другою батьківщиною, але все одно вони поки громадяни іншої держави, і це рішення повинні прийняти самі», - додав спортдиректор.

Раніше про можливість натуралізації бразильців заявляв голова комітету національних збірних країни Мирон Маркевич.

Марлос перебрався в "Металіст" у 2012 році, провів у складі харків'ян два сезони, після чого перейшов в донецький "Шахтар", де виступає донині. Всього за цей час бразилець зіграв 104 матчі в українській Прем'єр-лізі, забивши 23 голи.

Що стосується Мораєса, то він переїхав в Україну влітку 2011 року, перейшовши в донецький Металург з "Глорії" (Бистриця). Влітку 2015 року Мораєс підсилив склад "Динамо". За цей час 29-річний форвард забив 46 голів у 90 матчах української Прем'єр-ліги.

Крім Марлоса і Мораєса Україна хотіла натуралізувати іншого хавбека "Шахтаря" Тайсона, але тиждень тому він дебютував за збірну Бразилії, що виключає ймовірність його виступів за "жовто-синіх".