Букмекерські контори вважають "Наполі" фаворитом у матчі з "Динамо"

Найбільші букмекерські контори світу назвали італійський "Наполі" фаворитом у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти київського "Динамо", повідомляє спеціалізований сайт Betexplorer.

Портал зібрав дані 26 найкрупніших контор світу, де гостьова команда матчу в Києві має невелику перевагу.

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Середній коефіцієнт ставки на перемогу "Динамо" становить 3,15 до 1, на нічию - 3,29 до 1, а ось на "Наполі" - 2,35 до 1.

Як повідомляв УНІАН, гра 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Наполі" відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" у вівторок, 13 вересня. Початок гри о 21.45.