Тренер "Наполі": "Динамо" реально претендує на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів"

Головний тренер "Наполі" Мауріціо Саррі вважає, що матч його команди проти київського "Динамо" в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів буде дуже складним. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

Читайте такожРебров про старт "Динамо" в Лізі чемпіонів: "Будемо грати з "Наполі" у свій футбол""Я не хвилююся. Ми прекрасно знаємо цю команду і, в першу чергу, "Динамо" відоме своєю грою на атаку. Це виділяє "Динамо" в цій групі, і вони реально претендують на вихід у наступний етап. Кияни добре підготовлені фізично і нас чекає виснажливий поєдинок. Матч обіцяє бути дуже складним", — вважає Саррі.

"Ліга чемпіонів — новий етап для мене, для команди. Але я не вважаю це максимумом, ми прагнемо добитися більшого", - додав фахівець.

Нагадаємо, матч між "Динамо" і "Наполі" відбудеться завтра на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - 21:45.