Ребров про старт "Динамо" в Лізі чемпіонів: "Будемо грати з "Наполі" у свій футбол"

Ребров планує зіграти з "Наполі" у збалансований футбол / УНІАН

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров дав прес-конференцію перед матчем 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі", зазначивши, що команда має намір зіграти збалансовано в атаці і в обороні, повідомляє Спортарена.

У розіграші Ліги Європи-2014/15 Дніпро Мирона Маркевича зустрічався з Наполі на стадії півфіналу турніру. Тоді українська команда обіграла італійську з рахунком 2:1 за сумою двох зустрічей.

«Чи радився з Маркевичем? Ми не зв'язувалися з Маркевичем, зараз "Наполі" — зовсім інша команда. Я був тоді на грі з "Дніпром" і не міг зрозуміти, на що "Наполі" розраховувало. Вони контролювали м'яч, але не створювали моментів. Зараз це зовсім інший колектив», — сказав Ребров.

Парагваєць Гонсалес пізно прибув з розташування своєї національної збірної, через що не грав у п'ятницю в матчі 7-го туру чемпіонату України з "Шахтарем" (1:1), однак з "Наполі", судячи з усього, грати зможе. "Шанс вийти на поле є у всіх. Хто буде сильніший, той і зіграє. У нас є й молоді гравці».

У зустрічі з "Шахтарем" отримав пошкодження правий захисник киян Сілва, який буде відновлюватися близько двох тижнів. «Даніло Сілва отримав травму. Говорячи про команду в цілому важливо було відновитися після "Шахтаря". Була втома, і я сподіваюся, що повний стадіон її зніме. Всі інші в строю», - підкреслив Ребров.

«Потрібно знайти баланс, а не говорити зараз, що ми діємо від оборони або граємо в атакуючий футбол. Те, що було в другому таймі з "Шахтарем", не задовольнило нікого. Ми знаємо свої проблеми, ми розібрали все. Ми граємо вдома і повинні показати свій футбол», - продовжив тренер.

«Після "Шахтаря" у нас була серйозна розмова з хлопцями, ми все обговорили. Ми дійсно не можемо захищатися весь другий тайм. Тому, сподіваюся, ми зуміємо виправити помилки до наступного матчу. Сподіваюся, повний стадіон допоможе нам бути справжньою командою в атаці і в обороні», - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч між "Динамо" і "Наполі" відбудеться у вівторок, 13 вересня, на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.45.

Крім італійського клубу на груповому етапі ЛЧ кияни зустрінуться з португальською "Бенфікою" і турецьким "Бешикташем".