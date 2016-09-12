Під час матчу Кубка Франції помер екс-футболіст збірної Буркіна-Фасо

Футболіст клубу "Бігулья" Бен Ідрісса Дерме помер під час матчу Кубка Франції з футболу, повідомляє BBC.

У другому таймі зустрічі у африканця стався серцевий напад. Лікарі намагалися врятувати його життя прямо на полі, але зробити це їм не вдалося.

Раніше Дерме раніше грав за тираспольський "Шериф", клуби з Буркіна-Фасо і Франції. Клуб "Бігулья" виступає в шостому французькому дивізіоні.

За збірну Буркіна-Фасо футболіст провів чотири матчі.