Під час матчу Кубка Франції помер екс-футболіст збірної Буркіна-Фасо
17:53, 12 вересня 2016Футбол
221
У 34-річного гравця стався серцевий напад.
Дермі помер під час футбольного матчу / 101greatgoals.com
Футболіст клубу "Бігулья" Бен Ідрісса Дерме помер під час матчу Кубка Франції з футболу, повідомляє BBC.
У другому таймі зустрічі у африканця стався серцевий напад. Лікарі намагалися врятувати його життя прямо на полі, але зробити це їм не вдалося.
Раніше Дерме раніше грав за тираспольський "Шериф", клуби з Буркіна-Фасо і Франції. Клуб "Бігулья" виступає в шостому французькому дивізіоні.
За збірну Буркіна-Фасо футболіст провів чотири матчі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter