Ярмоленко: "Дніпро" в минулому році показав, як можна перемагати "Наполі"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко розповів, що українська команда готується до своєї першої гри в новому сезоні Ліги чемпіонів проти "Наполі" як до звичайного поєдинку. Слова футболіста наводить офіційний сайт "Динамо".

"Готуємося до "Наполі", як до звичайної гри, нічого особливого. Але, впевнений, буде великий ажіотаж, все ж Ліга чемпіонів. Звичайно, хочеться виступити якомога краще", - сказав Ярмоленко.

Читайте такожРебров: "Не збираємося підлаштовуватися під футбол "Наполі""Наш тренерський штаб завжди докладно вивчає наших суперників і обов'язково вкаже нам як на сильні, так і слабкі сторони "Наполі". Тренери все нам розкладуть по поличках, найголовніше, щоб ми грамотно використовували тренерські поради на полі", - додав футболіст.

Ярмоленко також нагадав, як "Дніпро" переміг "Наполі" за підсумками двох матчів півфіналу Ліги Європи 2014/15.

"Звичайно, я дивився кілька ігор "Наполі", бачив, що ця команда любить контролювати м'яч, має хорошу лінію атаки. Це збалансована команда. Але "Дніпро" в минулому році вже показав, як можна їх перемагати. Вважаю, це хороший приклад для нас", - сказав півзахисник.

Нагадаємо, матч між "Динамо" і "Наполі" відбудеться 13 вересня на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі - 21:45.