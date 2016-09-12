ФФУ попросить УЄФА дозволити проводити міжнародні матчі в Харкові

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко має намір домогтися від УЄФА дозволу проводити міжнародні футбольні матчі в Харкові. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рік тому спільними зусиллями великий футбол повернувся в Одесу. Потім вдалося відновити і дозвіл на проведення там міжнародних матчів: спочатку для збірних (у березні Україна – Кіпр і в листопаді Україна – Фінляндія), а незабаром і для наших команд, що виступають у єврокубках. Наступна наша задача – повернути міжнародний статус для Харкова! Як для збірних, так і на клубному рівні. Зараз, напередодні виборного конгресу УЄФА в Афінах зрозуміло, що це питання буде розглядати вже нове керівництво", — написав Павелко.

На даний момент матчі збірних України та єврокубків можна проводити в Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, а також на декількох невеликих стадіонах. При цьому, Харків через наближеність до зони АТО поки що не має такого права.

Конгрес УЄФА в Афінах, де Харків може отримати дозвіл на проведення міжнародних матчів, розпочнеться 14 вересня. Під час Конгресу буде обраний новий голова організації на зміну Мішеля Платіні.

Як повідомляв УНІАН, протягом цього тижня Київ може бути оголошений господарем фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18.