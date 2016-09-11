Наступного тижня Київ можуть оголосити господарем фіналу Ліги чемпіонів - ЗМІ

Наступного тижня Київ може бути оголошений як місто, що прийматиме фінал футбольної Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Про це в ефірі телеканалу "2+2" заявив ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик.

Нагадаємо, в квітні віце-президент УЄФА Григорій Суркіс заявляв, що у Києва є високі шанси прийняти фінал ЛЧ.

Як повідомляв УНІАН, Київ подав заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18 4 липня 2015 року. Це зробив глава ФФУ Андрій Павелко в ході робочого візиту в штаб-квартиру УЄФА у Ньоні.

Фінал Ліги чемпіонів 2016/17 пройде на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі.