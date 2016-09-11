УПЛ. "Дніпро" зазнав розгромної поразки від "Олімпіка"

Донецький "Олімпік" у домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги, який відбувся в Сумах на стадіоні "Ювілейний", переміг "Дніпро" з рахунком 3:0.

Всі голи в матчі забив півзахисник донеччан Андрій Богданов, який лише в серпні перейшов у цю команду з луцької "Волині".

На 18-й хвилині він забив гол прямим ударом з кутового, а через три хвилини реалізував штрафний удар. Зазначимо, що в обох випадках допускав грубі помилки воротар "Дніпра" Денис Шеліхов.

Третій гол Богданов забив на 50-й хвилині потужним ударом здалеку. Тут знову не обійшлося без невезіння Шеліхова - м'яч залетів у ворота, потрапивши спочатку у поперечину, а потім у спину воротаря гостей.

Таким чином, після цього матчу "Олімпік" піднявся на шосте місце в турнірній таблиці, випередивши "Дніпро" та "Олександрію". "Дніпро" займає восьме місце в чемпіонаті.

Олімпік (Донецьк) - Дніпро - 3:0 (2:0)

Голи: Богданов (10, 20, 50)

Ол: Махарадзе, Олійник, Петров, Барановський, Немчанінов, Доронін, Богданов (Хомутов, 78), Танчик (Гринь, 63), Поступаленко, Шестаков (Гошкодеря, 71), Лисенко;

Дн: Шеліхов, Адамюк, Сваток, Чеберячко, Влад, Кравченко (Близниченко, 31), Політило (Назаренко, 74), Ротань, Вакулко, Довбик, Баланюк (Бохашвілі, 53)

Попередження: Богданов – Адамюк, Бохашвілі.