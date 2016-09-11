Екс-форвард "Динамо" Кравець відзначився голом у дебютному матчі за "Гранаду"

Екс-форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Кравець відзначився голом у своєму дебютному матчі в чемпіонаті іспанської Ла Ліги, де його "Гранада" приймала "Ейбар".

Читайте такожФорвард "Динамо" Кравець перейшов в іспанську "Гранаду"Кравець, який отримав у новій команді 24-й номер, вийшов на футбольне поле відразу після перерви за рахунку 0:1 на користь "Ейбара", замінивши центрального півзахисника Уче Агбо.

Українцю вдалося взяти участь у кількох атаках своєї команди, а на 75-й хвилині він зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні. У час, що залишився обидві команди намагалися вирвати перемогу, і на четвертій доданій хвилині це вдалося зробити "Ейбару", гол якого встановив остаточний рахунок зустрічі - 1:2.

Зазначимо, що після трьох турів "Гранада" має в активі одне очко і знаходиться на 16-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у складі "Бетіса" в чемпіонаті Іспанії дебютував український форвард Роман Зозуля.