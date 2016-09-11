АПЛ. "Челсі" дозволив "Манчестер Сіті" стати одноосібним лідером чемпіонату

Лондонський "Челсі" не зміг обіграти "Суонсі" в матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

У складі "Челсі" дублем відзначився Дієго Коста. На 18-й хвилині він забив перший м'яч у грі, а на 81-й встановив остаточний рахунок. У складі "Суонсі" протягом трьох хвилин голами відзначилися Гільфі Сігурдссон і Лерой Фер.

Суонсі - Челсі - 2:2 (0:1)

Голи: Сігурдссон (59, з пенальті), Фер (62) - Дієго Коста (18, 81).

Нічия в цій зустрічі дозволила "Манчестер Сіті" стати одноосібним лідером Прем'єр-ліги. Команда Хосепа Гвардіоли, яка вчора обіграла "Манчестер Юнайтед", має в активі максимально можливі 12 очок.

На другому місці йде "Челсі" з 10 очками. Крім того, завтра у разі успіху в гостьовій грі з "Сандерлендом" наздогнати лондонців може "Евертон".