Зозуля дебютував в чемпіонаті Іспанії з перемоги над "Валенсією"

Український форвард Роман Зозуля дебютував за "Бетіс" в чемпіонаті іспанської Ла Ліги і допоміг своїй команди на виїзді обіграти "Валенсію" з рахунком 3:2.

Зозуля з'явився на поле на 82-й хвилині зустрічі, замінивши за рахунку 2:2 Алекса Алегрі.

На другій доданій хвилині саме на Зозулю робив простріл з флангу італійський захисник "Бетіса" Крістіано Піччині. Однак українець у Читайте такожЗозуля після переходу в "Бетіс" написав прощального листа уболівальникам "Дніпра"боротьбі з суперником впав у штрафному майданчику "Валенсії", а першим до м'яча встиг його партнер 35-річний Рубен Кастро і відправив м'яч у сітку воріт господарів.

Зазначимо, що сьогодні в чемпіонаті Іспанії може дебютувати ще один українець Артем Кравець, який потрапив до заявки "Гранади" на матч з "Ейбаром".

Як повідомляв УНІАН, екс-півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка у своєму першому матчі за німецький "Шальке" програв "Баварії" з рахунком 0:2.