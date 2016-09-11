УПЛ. Полтавська "Ворскла" здобула домашню перемогу над "Волинню"

Полтавська "Ворскла" перемогла луцьку "Волинь" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 20-й хвилині Дмитро Хльобас скористався помилками в обороні гостей і перекинув воротаря лучан Артема Кичака. Через п'ять хвилин Анатолій Діденко зрівняв рахунок ударом з пенальті.

Читайте такожУПЛ. Кропивницька "Зірка" виграла перший матч в сезоніПеремогу "Ворсклі" приніс узбекистанський легіонер команди Санжар Турсунов, який реалізував стандарт з кута штрафного майданчика, відправивши м'яч точно в дальню дев'ятку воріт Кичака.

Перемога полтавчан дозволила їм зберегти четверту позицію в чемпіонаті. Тепер в активі "Ворскли" 12 очок. Команда на два бали відстає від луганської "Зорі", яка знаходиться в турнірній таблиці рядком вище.

Ворскла (Полтава) - Волинь (Луцьк) - 2:1 (1:1)

Голи: Хльобас (20), Турсунов (74) - Діденко (25, з пенальті);

Злодій: Непогодов, Сімінін, Дитятьєв, Пилявський, Пердута, Чеснаков, Ткачук (Кравченко, 71), Кобахідзе, Бартуловіч (Турсунов, 46), Коломоєць, Хльобас (Загорулько, 89)

Вол: Кичак, Никитюк, Миха, Шаповал (Задерецкий, 73), Шабанов, Герасимюк, Чепелюк (Никитюк, 83), Дудик, Хомченко, Мемешев, Діденко (Тетеренко, 82)

Попередження: Чеснаков - Хомченко, Миха.