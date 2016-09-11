УПЛ. Кропивницька "Зірка" виграла перший матч у сезоні

Кропивницька "Зірка" перемогла львівські "Карпати" в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий на 81-й хвилині матчу після того, як один з захисників львів'ян зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував новачок "Зірки" Артем Фаворов, який в минулому сезоні став кращим гравцем Першої ліги у складі київської команди "Оболонь-Бровар".

Після забитого гола "Зірка" була ближче до того, щоб забити другий м'яч, ніж "Карпати" - зрівняти рахунок. Зокрема, хороший момент не реалізував форвард господарів Олексій Чичиков.

Ця перемога стала першою для "Зірки" в українській Прем'єр-ліги. Тепер в активі команди Даріо Друді 4 очки в турнірній таблиці, які дозволили їй наздогнати луцьку "Волинь".

"Карпати" як і раніше займають останнє місце в турнірній таблиці, маючи -2 очки.

Зірка (Кропивницький) — Карпати (Львів) - 1:0 (0:0)

Голи: Фаворов (81, пенальті)

З: Паст, Баєнко, Перейра, Ковальов, Бацула, Екіса, Загальський, Зубков (Фаворов, 60), Чічиков, Щедрий (Попов, 90+2), Сітало (Мойя, 68);

К: Підківка, Ксьонз (Багач, 67), Лобай, Нестеров, Костевич, Новотрясов, Чачуа (Рудика, 84), Грисьо (Кравець, 46), Мірошниченко, Худоб'як, Бланко-Лещук;

Попередження: Зубков, Баєнко — Ксьонз, Нестеров, Костевич, Новотрясов, Підківка;

Вилучений: Новострясов (90+7).