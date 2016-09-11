Прем'єр-ліга. Чорноморець - Олександрія: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні в матчі 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги одеський Чорноморець" приймає на рідному стадіоні "Олександрію".

Обидва клуби у перших шести турах набрали по дев'ять очок і розташовуються на п'ятому і шостому місці в турнірній таблиці. Відповідно, перемога будь-якої з команд дозволить їй закріпитися у верхній шістці, а поразка, ймовірно, змусить опуститися на кілька позицій нижче, адже на потрапляння у Топ-6 також претендують "Дніпро" та донецький "Олімпік", які також сьогодні грають між собою.

Відзначимо, що команди свою найкращу форму набрали саме в останніх турах.

"Чорноморець" програв перші три гри чемпіонату, але після цього взяв три перемоги поспіль - вдома над "Олімпіком" (3:0) і на виїзді над кропивницькою "Зіркою" (1:0) та луцькою "Волинню" (1:0).

"Олександрія" в перших матчах сезону також буксувала, але робила це у зустрічах з апріорі більш сильними командами. В чемпіонаті команда Володимира Шарана поступилася "Динамо", "Шахтарю" та "Зорі", а також вилетіла з Ліги Європи від хорватського "Хайдука". Зате в інших матчах олександрійці взяли 100% очок - ще в кінці липня вони перемогли "Ворсклу" (3:2), а в останніх двох зустрічах виявилися сильнішими за "Олімпік" (2:0) та "Зірку" (4:0).

Букмекери вважають шанси команд приблизно рівними, але невелику перевагу віддають "Олександрії". На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом до 2,68, а на "Чорноморець" - до 3,15. Нічия оцінюється з коефіцієнтом 3,20.

Матч "Чорноморець" - "Олександрія" розпочнеться в Одесі в 17:00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".