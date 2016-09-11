Київське "Динамо" перед стартом у Лізі чемпіонів залишилося без основного захисника

У першому матчі групового турніру Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі" київське "Динамо" не зможе розраховувати на свого основного правого захисника Даніло Сілву, повідомляє Sport Arena, посилаючись на інформацію телеканалу "Футбол 1".

Бразилець травмувався в матчі чемпіонату України проти донецького "Шахтаря". На 25-й хвилині головний тренер "Динамо" Сергій Ребров був змушений знімати його з гри, випустивши Миколу Морозюка.

Медобстеження показало, що Данило Сілва пошкодив задню поверхню стегна.

На відновлення бразильському захиснику знадобиться від семи до десяти днів. Таким чином, він, швидше за все, пропустить також матч 8-го туру української Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі", який відбудеться 18 вересня.

Нагадаємо, матч "Динамо" — "Наполі" відбудеться в Києві у вівторок, 13 вересня.