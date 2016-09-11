Капітан "Шахтаря" Срна не зіграє в матчі Ліги Європи з "Коньяспором"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна пропустить перший матч "гірників" у груповому раунді Ліги Європи проти "Коньяспору", повідомляє football.ua, посилаючись на інформацію телеканалу "Футбол 1".

Хорватський захисник отримав травму в останньому матчі чемпіонату України проти київського "Динамо", коли проти нього двічі поспіль за дві хвилини грубо зіграв півзахисник Валерій Федорчук. В результаті, на 66-й хвилині Срна не зміг продовжити поєдинок.

Після матчу капітану "Шахтаря" діагностували розрив привідного м'яза стегна. Це виключає можливість його виходу на поле в матчі проти "Коньяспору", який відбудеться у найближчий четвер, 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, матч між "Шахтарем" і "Динамо" завершився з рахунком 1:1.