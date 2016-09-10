Іспанія: "Барселона" сенсаційно програла "Алавесу", "Реал" і "Атлетіко" розгромили суперників

В іспанській Примері завершилися матчі 3-го туру сезону 2016/17 за участю лідерів, в одному з яких "Барселона" сенсаційно програла на своєму полі "Алавесу" з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Гості не знітилися на початку матчу і намагалися нав'язати супернику свою гру. А в кінцівці тайму, на 39-й хвилині, і зовсім вийшли вперед. Гол забив Дейверсон. Простий розіграш м'яча на правому фланзі, простріл і Деверсон зіграв на випередження, обіграв Маскерано і вразив ворота суперника - 0:1.

Ледве почався другий тайм, як господарі поля зрівняли рахунок. Жеремі Матьє замкнув подачу з кутового ударом головою - 1:1. Здавалося, сенсації вже не буде. Але гості не розгубилися, продовжували грати у свою гру і на 64-й хвилині знову вийшли вперед. Маскерано в простій ситуації знову помилився промахнувшись повз м'яча, Ібаї зумів виграти силову боротьбу почергово у Хав'єра і Алейкса, а потім в ближньому бою переграв Сіллессена - 2:1.

У кінцівці "Барселона" влаштувала справжній штурм воріт суперника, мала кілька реальних моментів для взяття воріт, але зрівняти рахунок так і не змогла.

У свою чергу, мадридський "Реал" обіграв на своєму полі "Осасуну" (5:2), а "Атлетіко" на виїзді обіграв "Сельту" з Віго - 0:4.

Таким чином, у "Реала" в турнірній таблиці 9 очок і він став одноосібним лідером. Слідом йдуть "Севілья" (7 балів), "Лас-Пальмас" і "Барселона" - по 6. У "Атлетіко" 5 очок і команда замикає 5-ку кращих.