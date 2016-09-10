"Ліверпуль" розтрощив чинного чемпіона Англії "Лестер"

У Ліверпулі завершився останній матч суботньої програми 4-го туру чемпіонату англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав чинного чемпіона Англії "Лестер" і виграв з рахунком 4:1.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Господарі активно розпочали гру і вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Роберто Фірміньо. Після цього "червоні" продовжували нарощувати свою перевагу і на 31-й хвилині Садіо Мане подвоїв перевагу своєї команди. Щоправда, перед перервою, на 37-й хвилині Джеймі Варді скоротив перевагу господарів поля до мінімальної - 2:1.

Втім, інтриги у матчі не вийшло. У другому таймі господарі поля продовжували володіти перевагою і забили ще два голи. на 55-й хвилині відзначився Адам Лаллана, а на 89-й - Роберто Фірміньо.

Серед інших результатів варто відзначити перемогу "Арсеналу" над "Саутгемптоном" з рахунком 2:1 (вирішальний гол "каноніри" забили в доданий час, на 90+4 хвилині) і розгром, який гравці "Тоттенхема" в гостях вчинили "Сток Сіті" - 0:4.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в дербі двох команд з Манчестера "Сіті" виграв у "Юнайтед" з рахунком 2:1.

У турнірній таблиці "Манчестер Сіті" має 12 очок, "Челсі" і МЮ - по 9, "Тоттенхем" - 8, "Ліверпуль" та "Арсенал" - по 7.

4-й тур АПЛ завершиться двома матчами у неділю і понеділок.